Le ministère de la Santé lance un appel au don de 250 lits médicalisés

La commission de la gestion des dons auprès du ministère de la Santé, a lancé, ce mardi 7 avril 2020, un appel au don de 250 lits médicalisés.

La commission a appelé les donateurs, personnes physiques, les entreprises et les composantes de la société civile à faire don de 250 lits afin d'équiper la salle d'athlétisme d’El Menzah et donner ainsi les moyens au ministère de la Santé de faire face à une éventuelle large propagation du virus.

Elle a mis à la disposition des donateurs les numéros suivants pour toute demande d’informations supplémentaires :

80100316

55377066

92300220

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

M.B.Z