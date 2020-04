Les entreprises étrangères et totalement exportatrices, objet de la rencontre Fakhfakh-Fradi

Les répercussions de la crise actuelle et du confinement sanitaire général sur les entreprises étrangères implantées en Tunisie et sur les sociétés totalement exportatrices ont été l'objet de la rencontre qui s’est tenue, ce mardi 7 avril 2020 au palais de la Kasbah, entre le chef du gouvernement Elyes Fakhfakh et le président du Conseil des chambres mixtes de Tunisie Mourad Fradi.

M. Fakhfakh a écouté les propositions du représentant des chambres étrangères de commerce en Tunisie sur les mécanismes et solutions possibles pour accompagner les sociétés à reprendre une activité normale lors de la période déconfinement progressif ainsi qu'après la crise Covid-19.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7.725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N