Emu, Abdellatif Mekki tire la sonnette dalarme !

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, a poussé un cri d’alarme lors d’une conférence conjointe avec le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, donnée ce mardi 7 avril 2020.

Abdellatif Mekki a commencé par expliquer pédagogiquement le mode de transmission du Covid-19, précisant, une énième fois, que les mesures de sécurité doivent être scrupuleusement respectées et que le moindre relâchement pourrait avoir des conséquences dramatiques sur la situation en Tunisie.

« Pour vous donner une idée, le virus survit 12h sur les vêtements, 4 jours sur du bois, 4 à 5 jours sur le papier, 5 jours sur du verre ou du métal et 6 à 9 jours sur du plastique, d’où la nécessité de faire très attention au port des gants par exemple. 1595 Tunisiens rapatriés de l’étranger sont en ce moment répartis sur 9 centres de mise en quarantaine et les clusters sont particulièrement situés sur les côtes » a précisé le ministre avant de souligner que les cas de contagion les plus denses ont concerné l’entourage direct de patients Covid+ qui n’ont pas respecté les mesures de distanciation comme ils auraient dû.

En montrant la courbe de la progression de l’épidémie en Tunisie, Abdellatif Mekki a souligné que la remontée constatée ces derniers jours, malgré les mesures mises en place est particulièrement inquiétante. « Si les choses continuent d’évoluer ainsi, nous allons perdre tous nos acquis. Ayant constaté le manque d’efficacité de la quarantaine volontaire, nous avons décidé de placer toute personne Covid+ dans les hôpitaux ou les centres dédiés afin qu’elle puisse bénéficier du suivi et l’éloigner ainsi d’autres personnes qu’elle risque de contaminer. Nous nous sommes malheureusement heurtés à un manque de coopération qui nous fait craindre le pire. Le pire est de nous retrouver avec des cas sans pouvoir savoir d’où ils ont contracté le virus et cela est très grave. Il faut savoir que ce que nous constatons dans les hôpitaux montre que ce virus est très dangereux, il nous prend au dépourvu, il mute et donne des symptômes jusque là inconnus. 80% des patients qui entrent en soins intensifs finissent par décéder, quel que soit leur âge » a-t-il poursuivi.

Le ministre de la Santé a affirmé que si dans les 14 prochains jours les mesures de sécurité sont minutieusement respectées, le contrôle serait repris sur l’évolution de l’épidémie. « Si le relâchement se poursuit nous irons vers un scénario cauchemardesque et nous verrons devant nous des images qui nous hanteront jusqu’à la fin de nos jours. Des gens mourront sur les paliers des hôpitaux, dans la rue, les médecins devront choisir qui réanimer et qui laisser mourir. Nous devrons pratiquer la médecine de guerre pour sauver le pays, faire avec nos moyens et ce n’est pas facile » a-t-il ajouté, secoué par l’émotion.

Le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi a déclaré, pour sa part, que la situation est grave et que les autorités devront durcir les moyens de répression pour obliger les citoyens à rester chez eux.

« Nous avons arrêté plus de 700 personnes et assigné à résidence près de 70 personnes. Les patients Covid+ qui refusent de se conformer aux décisions du ministère de la Santé seront poursuivis au pénal, pour mise en danger d’autrui et si un décès est constaté dans leur entourage pour homicide involontaire. Les arrestations vont se poursuivre car nous ne sommes pas prêts à perdre nos acquis, nous allons sévèrement appliquer la loi » a-t-il affirmé.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

