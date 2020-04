Covid-19 : Marouane Abassi appelle les banques à redoubler les efforts et la vigilance

Le gouverneur de la Banque centrale de Tunisie (BCT) Marouane Abassi a présidé, lundi 6 avril 2020, une réunion par visioconférence avec les premiers responsables des banques.

A cette occasion, le gouverneur a tenu à présenter, en son nom et celui de la BCT, ses condoléances à la famille de l’Union Internationale des Banques (UIB) en général et, particulièrement, à celle de feu Faouzi Cherif, cadre de cette banque, décédé la semaine dernière.

A cet égard, M. Abassi a insisté sur l’importance de redoubler de vigilance, respectivement, pour le personnel ainsi que pour les clients des banques.

La complexité du contexte, impactée par les risques encourus du Covid-19, a-t-il relevé, exige de l’ensemble des acteurs du secteur bancaire d’opter pour des approches de fonctionnement innovantes et proactives.

Désormais, la réunion avec les premiers responsables des banques se tiendra d’une manière hebdomadaire, soit tous les lundis. Ces rencontres permettront d’échanger avec la profession sur toutes les questions ayant trait au fonctionnement du secteur, les problèmes posés et les risques éventuels sur la continuité de fonctionnement et sur la stabilité bancaire.

L’entretien du 6 avril a été consacré particulièrement à la discussion des modalités d’application des mesures prises récemment par la BCT en matière de soutien aux entreprises et des particuliers en lien avec les retombées de la pandémie du Covid-19. Le gouverneur a, ainsi, exhorté les responsables des banques à faire preuve d’une grande responsabilité durant ce contexte pour accompagner les entreprises et les particuliers pour préserver le tissu économique et les emplois.

Les banques ont été invitées au respect de certains principes en matière d’application des mesures exceptionnelles en faveur des particuliers et des entreprises en veillant à l’homogénéité des traitements notamment pour les particuliers et à opter pour les modalités de report les moins coûteuses pour les clients ainsi que l’adaptation des aménagements aux capacités financières des entreprises.

Tout en mettant en exergue le rôle prépondérant des banques, Marouane Abassi a incité les établissements financiers à redoubler d’effort, notamment, au niveau d’une communication «transparente» afin de mieux expliquer et vulgariser les différentes mesures.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7.725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Médenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

D’après communiqué