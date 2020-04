Coronavirus : La photo qui résume tout lhéroïsme du corps médical

Elle est médecin et professeure et elle donne le biberon à un bébé atteint par le coronavirus (covid-19). Voilà une photo qui sort de l’ordinaire et qui résume tout l’effort entrepris par le corps médical du secteur public en ces temps de pandémie : un dévouement de tout temps !

La photo a été postée par l’ancienne ministre de la Santé, Sonia Ben Cheïkh, elle-même médecin, qui précise que sa collègue professeure n’a pas vu ses propres enfants depuis plusieurs jours.



Un grand merci à tout le corps médical tunisien qui se trouve aux premières lignes dans cette guerre !

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

R.B.H.