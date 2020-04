Les ministres de la Santé et du Commerce en visite au marché de gros de Bir El Kassâa

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki, et le ministre du Commerce, Mohamed Msilini, ont effectué une visite au marché de gros de Bir El Kassâa au matin du 7 avril 2020.

Les deux ministres ont supervisé l’installation d’une caméra thermique à l’entrée du marché pour déceler tous les cas de température élevée parmi les marchands et les intermédiaires du marché. Selon un communiqué du ministère de la Santé, ceci s’inscrit dans les efforts déployés pour garantir l’approvisionnement du marché tout en respectant les mesures prises pour limiter la propagation du covid-19.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 596 cas sur un total de 7725 dépistages réalisés, à la date du 5 avril courant. 22 cas étaient positifs sur 580 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 22 décès (4 à Sfax, 3 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia, 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 1 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid, 1 à Nabeul et un 1 à Ben Arous).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

S.F