Mekki : lavion Tunisair repartira vers la Chine dans les prochains jours

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki est revenu, dans la soirée de dimanche 5 avril 2020, sur l’affaire de l’avion Tunisair qui a dû rebrousser chemin après un départ pour la Chine afin de ramener une cargaison d’équipements médicaux.

« Nous avons commandé du matériel dans le cadre de la lutte contre le coronavirus. La marchandise a été acheminée le 30 mars vers Pékin depuis une région à 1000Km de la capitale. Après cette date, les autorités chinoises ont changé la méthode de contrôle de la qualité, conformément à une nouvelle loi », assure le ministre.

Abdellatif Mekki explique que les nouvelles procédures prennent environ deux jours et « puisque l’avion n’a pas le droit de rester à Pékin plus d’une journée, nous avons demandé à l’équipage de retourner en Tunisie ». Et d’ajouter qu’une fois la situation réglée en Chine, ne s’agissant que de procédures administratives, l’avion s’envolera de nouveau pour ramener les cargaisons.

Sur les réseaux sociaux tunisiens le retour de l’avion après une vingtaine de minutes de vol a suscité la polémique. Il faut dire qu’en cette période de crise sanitaire mondiale, les opérations de détournement de matériel médical sont devenues courantes.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé aujourd’hui à 574 cas sur un total de 7.145 dépistages réalisés.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.L.