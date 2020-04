Les explications dElyes Mnakbi à propos de lavion Tunisair qui a fait demi-tour

Dans une intervention téléphonique sur les ondes d’IFM, le président directeur général de Tunisair Elyes Mnakbi a expliqué, ce dimanche 5 avril 2020, qu’après quelques minutes de vol de l’avion Tunisair à destination de la Chine, le fournisseur chinois a informé les autorités tunisiennes qu’une partie des équipements et du matériel médicaux destinés à la Tunisie ne sont pas encore prêts et certifiés selon les normes internationales.

« On a demandé d’attendre au moins 3 jours alors que notre équipage ne peut pas rester en Chine plus de 12h à cause du confinement…Pour cela nous avons choisi de faire demi-tour vers l’aéroport Tunis Carthage », a-t-il précisé.

Il a également démenti les rumeurs qui circulent sur les réseaux sociaux concernant le détournement de la cargaison par les Etats-Unis.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé aujourd'hui à 574 cas sur un total de 7.145 dépistages réalisés.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

I.M