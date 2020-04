Sfax - Mekki annonce des tests Covid-19 au CHU Habib Bourguiba à partir de lundi

Le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki a annoncé, lors de sa visite, ce dimanche 5 avril 2020, au gouvernorat de Sfax, que le CHU Habib Bourguiba commencera dès demain lundi à effectuer des tests de dépistage du Covid-19.

Il a précisé, dans une déclaration accordée aux médias et rapportée par la TAP, que le laboratoire effectuera 30 tests par jour mais que des moyens supplémentaires lui seront dédiés pour augmenter cette capacité. Le ministre a ensuite appelé les citoyens à continuer à porter des masques après la fin du confinement total jusqu’à la disparition de l’épidémie, précisant que la sortie du confinement se fera progressivement et selon des précautions précises.

Lors de cette visite, Abdellatif Mekki s’est réuni avec l’Union régionale du travail de Sfax et avec les représentants des syndicats de la santé dans la région. La réunion a permis d’examiner la situation sanitaire dans le gouvernorat.

Il a également supervisé une séance de travail avec les présidents des commissions médicales et les chefs de services hospitaliers aux hôpitaux Habib Bourguiba et Hédi Chaker, en présence du directeur régional de la santé de Sfax et du doyen de la faculté de médecine.

Notons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 553 cas sur un total de 6.485 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du samedi 4 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 18.666 ont fini leur quarantaine et 508 autres sont toujours sous observation

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

M.B.Z