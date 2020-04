Lotfi Zitoun : lEtat doit préserver la dignité des citoyens, vivants ou morts !

Le ministre des Affaires locales, Lotfi Zitoun a indiqué, ce dimanche 5 avril 2020, que l’enterrement des personnes décédées des suites du Covid-19 se fait selon les mesures fixées et en total respect des exigences religieuses des défunts.

Lotfi Zitoun a assuré qu’il a été lui-même présent à l’enterrement de l’un des contaminés du virus au cimetière Sidi Amor au gouvernorat de La Manouba, soulignant que les municipalités et les autorités locales sont en train de prendre toutes les précautions nécessaires. « Il est du devoir de l’Etat de préserver la dignité des citoyens, vivants ou morts ».

Il a, également, dénoncé l’ignorance de certains citoyens qui refusent l’enterrement des personnes décédées à la suite de cette maladie, à cause de certaines fausses idées reçues.

Notons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 553 cas sur un total de 6.485 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du samedi 4 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 18.666 ont fini leur quarantaine et 508 autres sont toujours sous observation

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

S.H