Saïd Aïdi appelle Elyes Fakhfakh à activer la loi sur la responsabilité médicale

L’ancien ministre de la Santé, Saïd Aïdi, a appelé le chef du gouvernement, dans un post publié ce samedi 4 avril 2020, sur les réseaux sociaux, à activer la loi fondamentale sur les droits des patients et la responsabilité médicale ratifiée par la commission qui l'a préparée, et sans amendements supplémentaires.

Saïd Aïdi s’est dit satisfait du vote aujourd’hui du projet de loi relatif à l’activation de l’article 70 de la Constitution, qui donne au chef du gouvernement, Elyes Fakhfakh, plus de pouvoirs pour mener la guerre « non conventionnelle » contre le Covid-19.

« L’histoire et la Tunisie n’oublieront pas ce geste si vous l’entreprenez, l’histoire est écrite par les braves dans des instants décisifs et c’est cela le véritable portail qui permettra effectivement la promotion de la santé publique à court, moyen et long terme par la force de la loi ! » a écrit l’ancien ministre s’adressant au chef du gouvernement.

Rappelons que la commission parlementaire de la santé et des affaires sociales, a pris en charge le projet de loi sur les droits des patients et la responsabilité médicale depuis le 30 mai 2019 et a tenu, à partir du 13 juin 2019, plusieurs audiences avec la ministre de la Santé par intérim Sonia Ben Cheikh, outre des audiences avec le Conseil national de l'ordre des pharmaciens, l'ordre des médecins, le syndicat des médecins dentistes et le syndicat des médecins du secteur privé.

Le 21 janvier 2020, la nouvelle commission de la santé et des affaires sociales au sein de l'ARP s’est réunie pour examiner ce projet.

Les membres de la commission ont convenu de réexaminer le projet de loi sur la base d'un calendrier d'auditions écrites et de correspondances avec l'ordre des médecins et les diverses structures syndicales.

A rappeler que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 553 cas sur un total de 6.485 dépistages réalisés, à la date du 4 avril courant. 58 cas étaient positifs sur 749 analyses effectuées.

Il y a 22 gouvernorats touchés. On a enregistré 5 rétablissements et 19 décès (3 à Sfax, 1 à Sousse, 3 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia et 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 2 à Tunis, 2 à Medenine, 2 à La Manouba, 1 à Sidi Bouzid et 1 à Nabeul).

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

M.B.Z