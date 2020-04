Photo du jour : à lAriana, le confinement nexiste pas !

Cette photo a été prise le 4 avril 2020 au niveau du marché de l’Ariana. On y voit clairement que les consignes de confinement sanitaire ne sont pas respectées et on voit même un attroupement.

Qui faut-il blâmer ? Les citoyens qui ne respectent pas les consignes ou l’Etat qui ne donne pas d’alternative aux gens pour subvenir à leurs besoins ? Quel que soit le responsable, les conséquences sanitaires sont sans équivoque.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 495 cas sur un total de 5.736 dépistages réalisés et 18 décès, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du vendredi 3 avril 2020. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 17.370 ont fini leur quarantaine et 1.655 autres sont toujours sous observation.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

S.F