Lemployée de la boulangerie de lAouina testée positive au Covid-19

La municipalité de la Goulette a annoncé, ce vendredi 3 avril 2020, que l’employée de la boulangerie « La Tunisoise » à l’Aouina a été testée positive au Covid-19.

La municipalité précise que l’employée est placée en isolement obligatoire chez elle, à Dar Fadhal à la Soukra et qu’elle est sous observation des services spécialisés du ministère de la Santé.

Sa collègue est, également, placée en auto-isolement à son domicile à l’Aouina et fait l’objet d’un suivi bien qu’elle ne présente aucun symptôme de la maladie.

Par ailleurs, la municipalité de la Goulette appelle les citoyens qui se sont rendus à la boulangerie ces derniers temps à faire preuve de vigilance, à prendre les précautions d’usage et à respecter les mesures de l’auto-isolement, sans entrer dans un état de panique, d’autant plus que les employés de la boulangerie n’ont présenté aucun symptôme de la maladie.

Rappelons que les autorités ont procédé, hier à la fermeture de la boulangerie et à sa désinfection après avoir appris que le père de l’employée en question est décédé du coronavirus le 1er avril 2020.

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 495 cas sur un total de 5.736 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du vendredi 3 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 17.370 ont fini leur quarantaine et 1.655 autres sont toujours sous observation.

La Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

S.H