Ghazi Chaouachi : un décret-loi pour une taxe supplémentaire sur les bénéfices est envisageable

Le ministre des Domaines de l’Etat et des Affaires foncières, Ghazi Chaouachi a indiqué, ce vendredi 3 avril 2020, lors de son passage sur le plateau de la chaîne Attessia, qu’il est possible d’émettre un décret-loi pour une contribution ou taxe supplémentaire pour les grandes sociétés et sur les bénéfices

« La situation se développe quotidiennement. Nous avons besoin des dons. Nous ne savons pas ce qui peut se passer dans un jour ou deux. La situation peut dégénérer et nous devons préserver la vie des gens. Il est possible d’émettre un décret-loi pour une contribution ou taxe supplémentaire pour les grandes sociétés et sur les bénéfices. Nous n’allons pas toucher aux biens des gens, ça concerne uniquement les bénéfices », indique Ghazi Chaouachi.





Il a, également, déclaré que ce gouvernement a pris ses fonctions alors que la situation économique du pays est en crise. « Le pays est au bord de la faillite et le taux de croissance avoisine le 0. L’objectif était d’atteindre 2,7%, aujourd’hui si nous réalisons une croissance négative de 2% ça sera excellent. La crise est sans précédent et c’est la vie des gens qui est en danger. Nous avons besoin d’aide et nous nous n’adressons qu’aux entreprises bénéficiaires. Celles qui sont en crise, c’est à l’Etat de les accompagner pour éviter le chômage et préserver le capital humain » .





Notons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 495 cas sur un total de 5.736 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du vendredi 3 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 17.370 ont fini leur quarantaine et 1.655 autres sont toujours sous observation.

Rappelons que la Tunisie est confinement total depuis le 22 mars 2020.

S.H