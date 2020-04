Covid-19 : décès de lhomme daffaires Mongi Mami

L’homme d’affaire Mongi Mami est décédé, ce vendredi 3 avril 2020, à la suite de sa contamination au Covid-19.

Agé de 77 ans, Mongi Mami est un homme d’affaires et promoteur industriel. Il est le fondateur de la Société d'Injection du Plastique Alimentaire (SIPA) et la Société d'Injection de Bouchons (SIB).

Paix à son âme

Notons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est de 495 cas sur un total de 5.736 dépistages réalisés, selon le dernier bilan annoncé par le ministère de la Santé en date du vendredi 3 avril 2020. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 18 décès. Parmi les 19.025 personnes placées en auto-isolement, 17.370 ont fini leur quarantaine et 1.655 autres sont toujours sous observation.

Rappelons que la Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars 2020.

