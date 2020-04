Alpha Hyundai Motor fait don en nature pour deux hôpitaux

Dans le cadre des efforts nationaux de lutte contre la propagation du coronavirus en Tunisie, Alpha Hyundai Motor a décidé d’offrir des équipements de réanimation aux hôpitaux Habib Bourguiba (Sfax) et Abderahmen Mami (Ariana).

Alpha Hyundai Motor a acheté trois respirateurs médicaux sophistiquées, livrés aujourd’hui aux hôpitaux concernés, pour renforcer les moyens de ces établissements sanitaires universitaires. Le choix des hôpitaux a été fait en concertation avec le ministère de la santé dans le cadre d’une approche décentralisée des aides.

Alpha Hyundai Motor réitère son engagement en tant qu’entreprise citoyenne et poursuit ses efforts avec l’ensemble des acteurs privés en vue d’aider l’Etat et la société tunisienne dans cette guerre sanitaire dont les tunisiens sortiront plus forts.