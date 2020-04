Elie Trabelsi : René est en bonne santé et son état est stationnaire

L’ancien ministre du Tourisme, René Trabelsi a été admis dans une clinique privée à Paris depuis trois après avoir présenté des symptômes du Covid-19, indique son frère Elie Trabelsi, ce vendredi 3 avril 2020, sur page Facebook.

« Je tiens à assurer que son état est stationnaire, contrairement aux rumeurs qui circulent. René est en bonne santé et il est en train de recevoir les soins d’une manière ordinaire. Ce n’est pas possible de vouloir créer le buzz au détriment de la vie personnelle des gens et de leur sentiment », indique Elie Trabelsi dans son post.

S.H