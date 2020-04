Covid-19 : Réunion en visioconférence entre Abdellatif Mekki et les directeurs régionaux de la santé

Une réunion s’est tenue par visioconférence ce vendredi 3 avril 2020, entre le ministre de la Santé, Abdellatif Mekki et les directeurs régionaux de la santé publique.

Cette réunion, précise un communiqué rendu public, a été l’occasion pour examiner les meilleures solutions dans le but de consolider la stratégie nationale adoptée dans le cadre de la lutte contre la propagation du Covid-19 sur tout le territoire.

A l’issue de la réunion, le ministre de la Santé a exhorté les directeurs régionaux à prioriser la lutte contre la pandémie de Covid-19 au niveau de la première ligne de la santé, en soulignant que cette dernière est l’un des piliers du dispositif sanitaire national.

Le ministre de la Santé a également mis l’accent sur les mesures possibles pour apporter plus d’efficacité à l’encadrement des patients, en particulier, les personnes atteintes de maladie chronique. Il a souligné la nécessité de disposer un stock stratégique de médicaments et poursuivre la mise en œuvre des programmes sanitaires nationaux et en première ligne le programme national de vaccination.

La Tunisie enregistre actuellement 455 cas, 5 rétablissements et 14 décès selon dernier bilan du ministère de la santé publié le 2 avril 2020.

La Tunisie est en confinement général depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.M