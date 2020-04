Ghazi Chaouachi : la confiscation des biens dhommes daffaires n'est qu'une rumeur

Le ministre des Domaines de l'Etat et des Affaires foncières Ghazi Chaouachi s’est étonné des rumeurs malveillantes sur la confiscation de biens d’hommes d'affaires. Des rumeurs qui entravent l’avancement des décisions prises par le gouvernement pour lutter contre le coronavirus, considérant que ces rumeurs ne sont qu’une bataille factice montée de toute pièce qui nuit à l'intérêt national en cette période délicate que traverse notre pays.

M. Chaouachi a souligné, ce vendredi 3 avril 2020 dans une déclaration aux médias, que les entreprises sont la colonne vertébrale du pays et que c’est dans ce cadre que le gouvernement a appelé les hommes d’affaires à soutenir les efforts de l’Etat dans cette guerre ouverte contre le covid-19, connaissant leur patriotisme.

Et d’ajouter que la solidarité entre toutes les composantes de la société par le biais des dons ne signifie pas que le gouvernement a éludé ses responsabilités, mais ceci entre dans le cadre du soutien des efforts dans la guerre contre ce virus mortel qui a épuisé les budgets des pays les plus puissants.

La veille dans un communiqué cinglant, l’Utica a exprimé son regret face aux doutes formulés à l’encontre des entreprises et du secteur privé organisé et de leur rôle national. Elle met en garde contre les dangers de telles pratiques et appelle à arrêter les accusations et les surenchères, car la Tunisie a aujourd'hui le plus grand besoin d'unité nationale et pour faire face aux répercussions de la propagation du coronavirus.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N