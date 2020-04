Confinement : dérogation spéciale aux agents chargés des salaires

Le ministère des Affaires sociales a annoncé, jeudi 2 avril 2020, une dérogation spéciale aux agents chargés des salaires dans les entreprises, pour permettre leur déplacement en cette période de confinement pour qu'ils puissent assurer les salaires des travailleurs du secteur privé.

Le ministère accordera ainsi des autorisations pour les personnes précitées. A cet effet, les sociétés devront fournir une demande aux services territoriaux de l'Inspection du travail et de la réconciliation, qui présente la société et son local, une liste des employés concernés par cette tâche, une liste des employés qui sont payés directement par l’entreprise, et le temps nécessaire à cette opération.

Le ministère s’engage à répondre dans les 24h.

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

Tous nos articles sur le Coronavirus (covid-19) en Tunisie

I.N