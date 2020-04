Réactions du monde des affaires à linterview dElyes Fakhfakh : le bon pompier

Il y a deux jours, au lendemain de l’intervention du président de la République, Business News a recueilli les réactions de cinq acteurs du monde tunisien des affaires. Des entrepreneurs de secteurs différents qui étaient bien en colère contre la gestion de la crise covid-19 par le président de la République. Les cinq étaient prolixes et unanimes pour dire que Kaïs Saïed ne sait pas gérer la crise et ne mesure même pas son ampleur.

Au lendemain de l’intervention d’Elyes Fakhfakh, nous avons consulté les pages Facebook de ces cinq entrepreneurs pour constater une position à l’exact opposé.

Mohamed Ben Jemâa

Elyès Fakhfakh a été très bon et il inaugure- je pense- la vraie courbe ascendante de sa carrière politique. Il récolte ce soir un très large capital sympathie et confiance. J’espère de tout cœur qu’il en fera bon usage et ne le dilapidera pas comme son prédécesseur. Nous avons besoin plus que jamais d’un homme clairvoyant, sincère, à l’écoute et surtout capable d’agir. Oui agir, même si dans l’action on peut commettre quelques erreurs. L’essentiel étant dès lors de se remettre en question et corriger le tir...

Elyes Fakhfakh semble rompu à l’exercice et dispose de l’humilité nécessaire pour admettre qu’on peut corriger a posteriori...Enfin j’ai cru déceler une certaine forme d’autorité qui rassure (car nécessaire au leadership) tout en étant loin de l’arrogance ou de l’entêtement.

Je nous espère vivement son succès, car du sien dépend finalement le nôtre.

Khaled Abdeljaoued

Trop optimiste sur plan sanitaire, rassurant sur le plan social, pas très rassurant sur le plan économique pour le secteur formel.

Par contre, le bon ton, une maitrise des sujets et une humilité appréciable.

Tarak Lassaadi





La meilleure réalisation de Kaïs Saïed, c’est de nous avoir ramené Elyes Fakhfakh. Merci président !

Bravo si Elyes Fakhfakh, Jusqu'à maintenant c'est parfait !

Ahlem Hachicha Chaker et Karim Guellaty









Ils n’ont pas rebondi sur l’interview, contrairement à leurs habitudes avec des murs Facebook toujours actifs prêts à tirer sur tout ce qui bouge. Ces deux-là, s’ils ne disent rien, c’est que c’est bon. Tout le monde n’a pas l’éloge facile et ce n’est pas plus mal !

R.B.H