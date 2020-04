Limpact du confinement sur les Tunisiens selon un sondage Emrhod

Emrhod consulting a publié ce jeudi 2 avril 2020 un sondage effectué auprès des Tunisiens et concernant l’impact des mesures prises par l’Etat pour limiter la propagation du Covid-19.

Ainsi, il en ressort que 47% des sondés estiment que le confinement a un grand impact matériel et 32% qu’il a un grand impact moral. La plus forte proportion des répondants qui ont ressenti l’impact matériel de cette mesure ont entre 35 et 59, travaillent à leur propre compte et sont localisés dans le sud.

Les répondants qui ont avoué être moralement impactés sont âgés pour la plupart entre 18 et 34 ans.

74% des interrogés ont confié que si le confinement se poursuit jusqu’au 15 octobre ils seront très affectés matériellement et moralement.

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

M.B.Z