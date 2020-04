Une intervention sur LCI indigne la toile tunisienne

L’extrait d’une émission diffusée hier sur la chaîne française LCI, a massivement été partagé sur la toile tunisienne ce jeudi 2 avril 2020.

Dans l’émission, le professeur Camille Locht, directeur de l’Institut national français de la santé et de la recherche médicale (Inserm) a évoqué la possibilité de tester un vaccin contre le Covid-19 en Afrique.

Interrogé par le journaliste qui a émis la possibilité de tester le vaccin BCG dans un endroit où les moyens de protection sont rares, le professeur a favorablement accueilli l’idée précisant que son examen est déjà en cours.

Cette déclaration a suscité un tollé de réactions indignées sur la toile. Les internautes ont condamné cette mentalité prépondérante en Occident et qui traite l’Afrique comme un laboratoire expérimental et les Africains comme des cobayes. Ils n’ont pas manqué de notifier que l’Europe compte à ce jour plus de cas confirmés qu’en Afrique et "qu’une charité bien ordonnée commence déjà par soi-même".

