Covid-19 : la Tunisie enregistre 33 nouveaux cas de contamination

Le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 455 cas sur un total de 5.130 dépistages réalisés. C’est ce qu’a annoncé le ministère de la Santé, ce jeudi 2 avril 2020 dans un communiqué.

Ainsi, 33 cas étaient positifs sur 674 analyses effectuées la veille. Ils ont été placés en quarantaine. A la date du 1er avril courant, sur 18.882 personnes en auto-isolation, 16.245 ont fini leur quarantaine et 2.637 autres sont toujours sous observation.

Il y a 22 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissements et 14 décès (3 à Sfax, 1 à Sousse, 2 à l’Ariana, 1 au Kef, 1 à Mahdia et 1 à Tataouine, 1 à Bizerte, 1 à Tunis, 2 à Medenine et 1 à La Manouba).

Le dispatching des contaminés par gouvernorat est comme suit :

Tunis 105 cas

L'Ariana 60 cas

Medenine 51 cas

Ben Arous 45 cas

Monastir 26 cas

Sousse 41 cas

Kébili 28 cas

Sfax 20

Bizerte 15 cas

Nabeul 11 cas

La Manouba 10 cas

Tataouine 7 cas

Gabès 5 cas

Mehdia 8 cas

Le Kef 5 cas

Zaghouan 2 cas

Tozeur 1 cas

Sidi Bouzid 3 cas

Kairouan 4 cas

Kasserine 2 cas

Gafsa 5 cas

Béja 1 cas

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N