Abdellatif Mekki prend part à une réunion virtuelle régionale de lOMS

Le ministre de la Santé Abdellatif Mekki a pris part, ce jeudi 2 avril 2020, à une réunion virtuelle de la section du Moyen-Orient de l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Au cours de cet entretien, ont été abordés les différents aspects de la pandémie de Covid-19 ainsi que les moyens de coordonner étroitement les efforts entre les Etats membres de la région pour soutenir davantage les personnes atteintes outre le fait d’assurer la sécurité des professionnels de la santé dans divers secteurs.

La séance a également permis d’évoquer l'importance de renforcer les capacités des Etats membres de l'organisation pour faire face aux répercussions sanitaires et sociales de cette pandémie.

Rappelons que le nombre de contaminés par le Covid-19 est passé à 423 cas sur un total de 4.456 dépistages réalisés. A la date du 31 mars, 30 cas étaient positifs sur 550 analyses effectuées la veille.

Il y a 22 gouvernorats touchés. Pour les hospitalisés, on a enregistré 5 rétablissement et 12 décès (à Sfax 3, à Sousse 1, à l’Ariana 2, au Kef 1, à Mahdia 1, à Bizerte 1, à Tataouine 1, à Tunis 1 et à Médenine 1)

La Tunisie est en confinement total depuis le 22 mars et au moins jusqu'au 19 avril 2020.

I.N