Fethi Belhaj annonce une série de mesures exceptionnelles prises par lAneti pour ses bénéficiaires

Le ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi, Fathi Belhaj a annoncé une première série de mesures exceptionnelles et urgentes prises par l’Agence Nationale pour l’Emploi et le Travail Indépendant, l’Aneti en faveur des entreprises, des salariés et des promoteurs bénéficiaires. Ces décisions interviennent dans la logique de sauvetage économique annoncée par le chef du gouvernement.

Dans ce cadre, il a été décidé de :

- Continuer le versement des avantages dans le cadre du Programme Karama aux profits des entreprises qui ont cessé de fonctionner pendant cette période exceptionnelle, et ce, jusqu’au 31 mai 2020 (possiblement reconductible en cas de prolongement du confinement) et ceci après avoir présenté les documents justifiant le versement des salaires aux recrues concernées au titre de ce programme. Si ces entreprises reprennent leurs activités après la crise, les versements continueront de façon normale.

Il est à noter que les entreprises peuvent déposer les documents justifiant le versement des salaires dans le cadre dudit programme par voie électronique, via l’adresse mail du Bureau de l’Emploi et du Travail Indépendant territorialement compétent affiché sur le site web de l’Agence : www.emploi.nat.tn.

Pour les entreprises toujours en activité, le versement continuera de manière régulière et dans les délais habituels.

- En ce qui concerne le programme Contrat d’Initiation à la Vie Professionnelle (CIVP) et le programme Contrat de Service Civil (CSC) et les autres contrats en vigueur dans le cadre des programmes actifs d’emploi, il a été décidé de poursuivre le versement des indemnités aux bénéficiaires de ces programmes dans le cas des entreprises, associations ou organisations professionnelles en cessation temporaire d’activité pendant la crise du Covid-19, et ce jusqu’au 31 mai 2020 (possiblement reconductible en cas de prolongement du confinement) selon les procédures en vigueur.

Egalement, pour les entreprises toujours en activité, le versement continuera de manière régulière et dans les délais habituels.

L’Aneti a également pris des mesures en faveur des promoteurs qui bénéficient des bourses auprès de ses espaces entreprendre. Ainsi :

- Toute activité ayant dû cesser dans cette période de crise continuera à percevoir les bourses de manière habituelle jusqu’au 31 mai 2020. Cela contribuera à permettre aux promoteurs, souvent artisans ou micro-entrepreneurs, de continuer à percevoir un revenu minimal afin d’assurer une survie de leur activité.

L’Aneti compte ainsi poursuivre son rôle d’appui économique au secteur privé, pilier majeur de croissance et de sauvegarde des emplois dans cette période difficile. Il est à rappeler qu’en 2019, l’Aneti a soutenu 36.968 entreprises à travers ces programmes d’appui à l’emploi sous forme de paiement d’une partie des salaires de leur personnel ou encore d’exonérations de charges patronales en collaboration avec le ministère des Affaires Sociales. Le tout pour un montant total d’appui de 122,5 millions de dinars.

Du côté des jeunes bénéficiaires, 138.710 d’entre eux ont disposé des avantages proposés par l’Aneti en 2019 pour un montant total de 187,7 millions de dinars.

Le ministre de la Formation Professionnelle et de l’Emploi a également indiqué que l’Aneti a réagi très rapidement pour proposer la quasi-totalité de son offre de service à distance. L’inscription des chercheurs d’emploi, le dépôt des offres, le pointage et bien d’autres peuvent être effectués sur le site de l’Agence (www.emploi.nat.tn).

En outre, une plateforme gratuite de formation digitale pour permettre à tous les chercheurs d’emploi inscrits de bénéficier de montée en compétence est disponible sur le site web de l’Agence. Cette plateforme sera enrichie au fil des jours pour proposer des formations dans différents domaines comme les Soft skills, l’Entrepreneuriat, les techniques de recherche d’emploi, le coding… M. Belhaj a indiqué qu’il est très important que les jeunes profitent de cette période de confinement pour améliorer leurs compétences sur le marché de l’emploi ou dans le domaine entrepreneurial.

Autre bonne nouvelle pour les entreprises ainsi que les chercheurs d’emploi, l’Aneti proposera dans les jours à venir, à travers ses pages Facebook, Linkedin et Youtube, des formations interactives en «live» sur différents aspects, notamment en lien avec l’actualité (la gestion de son entreprise en temps de crise, la création d’un plan d’affaires, la rédaction d’un CV…) ainsi que des rencontres avec des entrepreneurs à succès auxquels le public pourra poser toutes ses questions.

Enfin, Fathi Belhaj a indiqué que dans les prochains jours, d’autres annonces seront faites pour mettre en place des mesures d’accompagnement une fois que la pandémie sera derrière nous.

