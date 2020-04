Covid-19 : la fédération des banques fait un appel aux dons

Alors que la crise sanitaire due au Covid-19 continue, les travailleurs et étudiants étrangers en Tunisie se retrouvent très touchés. Ils ont perdu leurs emplois et ils n'ont plus de revenus. La fédération générale des banques et des établissements financiers a lancé, le 1er avril 2020, un appel aux dons de tickets restaurant afin de leur venir en aide.

Dans un communiqué, la fédération syndicale s'adresse aux affiliés, qui pendant cette période de confinement travaillent en séance unique et n’ont pas besoin d’utiliser les tickets-restaurants. Elle exhorte à faire don de leurs tickets restaurants du mois d’avril qui ne sont pas encore distribués au profil des étrangers qui vivent en Tunisie.

I.M