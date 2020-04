Le cri de détresse de Tunisiens coincés au Tchad : on veut rentrer au pays !

La situation que vivent 80 de nos concitoyens au Tchad est préoccupante face à la propagation de la pandémie de Covid-19. Une source à N’Djamena a contacté Business News, mardi 31 mars 2020, pour faire part des inquiétudes des Tunisiens qui demandent depuis plus d’une semaine à rentrer au pays, sans qu’ils n’aient reçu de réponse claire des services consulaires.

Ces Tunisiens ne sont pas résidents au Tchad mais y travaillent en tant que contractuels. Ce sont pour la plupart des ingénieurs dans le secteur de l’infrastructure ou pétrolier. Tous sont prêts à suivre le protocole décidé par les autorités tunisiennes et à payer les billets d’avion afin de retourner le plus tôt possible en Tunisie.

Notre interlocuteur évoque un climat anxiogène et relève qu’au Tchad l’épidémie fera des ravages alors que le système de santé est presque inexistant et que le niveau d’hygiène est très bas. Ces Tunisiens, qui demandent un vol de rapatriement, sont dans le flou et ne savent pas ce qu’il adviendra d’eux dans les jours à venir. Ils ont contacté à plusieurs reprises le consul de Tunisie à N’Djamena, Ferjani Ayari qui leur a promis de trouver une solution, sauf qu’il n’y a eu aucune action concrète. Ils ont aussi contacté l’ambassadeur de Tunisie au Cameroun, Jalel Snoussi qui a été réactif, selon notre source, dans le sens où il a promis une coordination avec le consulat au Tchad. Au Cameroun, 80 autres tunisiens sont en attente de rapatriement. Une lueur d’espoir pour ceux du Tchad qui espèrent être rapatriés dans le même vol. Pour l’heure, rien n’a été fait et l’inquiétude ne cesse de grandir face à l’inaction des services consulaires…

Tous nos articles sur le Coronavirus (Covid-19) en Tunisie

I.L.