Le projet de la réconciliation de Kaïs Saïed : lexplication de la présidence !

La présidence de la République a rendu public un communiqué, ce mardi 31 mars 2020, pour faire une mise au point concernant le discours du président Kaïs Saïed prononcé à la réunion du conseil de sécurité nationale qui a, lui-même, publié un communiqué.

La présidence de la République assure que Kaïs Saïed n’a fait aucune référence à la confiscation. Il a rappelé sa proposition datant de 2012 en rapport avec la réconciliation pénale avec les personnes impliquées dans des affaires de corruption financière, afin que cette réconciliation soit avec le peuple.

« Cette proposition consiste à conclure une réconciliation pénale, qui est désormais évoquée dans plusieurs textes de loi. Cela doit s’inscrire dans un cadre juridique. Les personnes concernées doivent être classées par ordre décroissant selon les montants qui leur sont dus. Un autre classement doit être effectué au niveau des délégations des plus pauvres aux moins pauvres. Ainsi, chaque personne condamnée doit s’engager à réaliser les projets revendiqués par les habitants de chaque délégation sous la supervision d’une commission régionale chargée du contrôle et de la coordination. La réconciliation définitive n’est conclue que lorsque la personne concernée présente les justificatifs des projets qu’il a réalisés », indique la présidence de la République dans son explication de la proposition du chef de l’Etat datant de huit ans.

Le discours du président de la République en cette période critique que traverse la Tunisie face à la pandémie de Covid-19, a suscité la polémique. Un discours qui divise, plus qu'il n'appelle à l'union de tout le peuple. D'autant plus que la majorité des personnes auxquelles il fait référence ont été blanchies par la justice. En 2012, c'était une véritable cabale menée par la troïka contre les hommes d'affaires à l'issue de laquelle on a fini par se rendre compte que c'était une chasse aux sorcières motivée par de la rancoeur.

Kaïs Saïed n'a pas manqué non plus de discréditer le gouvernement se désolidarisant de l’action gouvernementale. Sa sortie a été tellement brouillonne que l’institution de la présidence de la République a jugé nécessaire de publier un communiqué pour expliquer le contenu du discours…

S.H