Lutte contre le coronavirus en Tunisie : Le Groupe Délice en première ligne de combat

* Soutien aux 59 hôpitaux, CHU et aux familles nécessiteuses.

* La valeur des dons dépassera la barre du 1 500 000 de dinars.

Face à la pandémie du coronavirus qui fait des ravages un peu partout à travers le monde et dont les répercussions économiques et sociales sont devenues évidentes, le Groupe Délice et son président ne pouvaient rester indifférents sans mettre la main à la pâte et contribuer, autant que faire se peut, aux efforts du ministère de la Santé dans ces circonstances difficiles.





C'est ainsi que le leader de l'industrie laitière en Tunisie s'est engagé en première ligne du combat en apportant son soutien indéfectible aux hôpitaux, aux personnels soignants et responsables de la Santé durant cette période difficile.

Une série d'aides sous forme de produits en nature sera livrée donc toutes les semaines aux 59 hôpitaux, CHU et hôpitaux régionaux sur toute l'étendue du territoire.

Cette opération, qui vient accompagner les besoins de notre corps soignant durant sa lutte contre le coronavirus, consistera en une livraison gratuite de produits de première nécessité (lait, fromage, yaourt et autres boissons et produits laitiers) pour le personnel soignant des hôpitaux en question.

Ainsi, le Groupe Délice vient de passer à la vitesse supérieure en dépassant la barre du Million et cinq cent de dinars de dons (en nature et en numéraire). Un geste salutaire qui contribuera au soutien de l'Etat, des populations et des institutions sanitaires durant cette guerre contre le Covid-19.

Et ce n'est pas tout. Le Groupe Délice vient de s’allier au projet du ministère des Affaires Sociales, qui consiste à venir en aide à 100 mille familles nécessiteuses.

Ces dernières, fortement touchées par les mesures d'urgence de lutte contre le virus (couvre-feu, confinement) sont devenues très vulnérables du fait de l'arrêt de nombre d'activités, sources de leurs revenus.

En conséquence, Le Groupe Délice a livré les quantités de lait nécessaires à ces familles aux revenus modestes.

Pleinement conscient de son rôle de groupe tunisien responsable et citoyen, le Groupe Délice a toujours été solidaire des causes nationales.

Aujourd’hui, face à cette pandémie planétaire extrêmement impitoyable, Délice est convaincue ''qu'ensemble nous pouvons conjuguer nos efforts et avoir un impact profond pour contenir cette menace croissante et terrasser cet ennemi invisible"

Il est à rappeler que le Groupe Délice s’est engagé à continuer à produire et à livrer de façon régulière tous ses produits durant les jours à venir et qu’il réitère son soutien indéfectible et réaffirme son engagement sans faille durant la lutte contre le Covid-19.