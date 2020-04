Nabil Karoui : les camions de Khalil Tounes sillonneront à nouveau toute la Tunisie !

Le président du parti Qalb Tounes, Nabil Karoui a assuré, ce mardi 31 mars 2020, que son association « Khalil Tounes » reprendra ses activités vers la fin de cette semaine, pour aider les familles démunies durant cette période de crise liée au coronavirus Covid-19.

Nabil Karoui a assuré que les activités et le rayonnement de « Khalil Tounes » ont diminué ces derniers temps à cause de son absence médiatique due à son entrée dans la vie politique. « Ma situation actuelle et les lois en vigueur m’interdisent les apparitions médiatiques. Khalil Tounes a été affectée par cette situation. Nous avons dû changer notre mode opératoire, puisqu’on ne bénéficie plus des dons des citoyens. Nous nous sommes orientés vers la prospections des entreprises privées. Nous avons eu des interactions très positives et les camions de Khalil Tounes sillonneront de nouveau tout le territoire du pays pour venir en aide aux plus démunis en ce temps de crise ».

Par ailleurs, il a indiqué que le gouvernement doit agir, justement, pour aider les citoyens dans le besoin, dans la mesure où ils ne pourront plus supporter « la faim », et seront dans l’obligation de ne pas respecter le confinement total imposé. « Cela mettra en péril toute la situation sanitaire dans le pays, mais les gens ne supporteront pas avoir faim. Ils sortiront dans les rues et c’est légitime. L’Etat doit être présent ».

Revenant sur l’article 70 de la Constitution, Nabil Karoui a assuré que le bloc parlementaire de son parti votera pour l’activation de cet article, juste en ce qui concerne les domaines et les secteurs liés à la lutte contre le coronavirus.

S.H