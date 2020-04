Olfa Terras fait don de 2 MD de matériel médical

La députée de la Réforme nationale, Olfa Terras, a appelé à la solidarité, dans un post publié hier, lundi 30 mars 2020, sur les réseaux sociaux, devant la crise sanitaire due au Covid-19.

« Pour ma part, un don de matériel médical d’une valeur de 2 millions de dinars est en route vers la Tunisie et devrait arriver cette semaine. J’ai aussi préparé un programme pour subvenir aux besoins des familles touchées par la crise à Bizerte, et nous commencerons à le mettre en œuvre au cours de la semaine » a précisé la députée.

Olfa Terras a estimé que ses actions devraient compléter les efforts de l’Etat et non s’y substituer, appelant le ministère des Affaires sociales à venir en aide aux familles nécessiteuses directement touchées par la crise sanitaire. « L'État doit reconnaître que nous sommes et état de guerre et que cela nécessite des mesures strictes et immédiates » a-t-elle ajouté.

« Nous demandons aussi au gouvernement de nous donner un calendrier et une vision d'avenir, jusqu’à quand se poursuivra le confinement, quand commercerons nous les tests à grande échelle et quelles mesures ont été adoptées pour éviter une explosion sociale et sanitaire imminente ? » a poursuivi Mme Terras.

Le ministère de la Santé a rendu public hier un communiqué annonçant que 50 nouveaux cas ont été enregistrés sur les 447 prélèvements effectués. Ainsi le bilan national passe à 362 cas confirmés sur un total de 3752 prélèvements.

M.B.Z