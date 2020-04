Habib Belhaj Gouider : le report des mensualités des crédits concerne des personnes bien spécifiques

Habib Belhaj Gouider, président de l'Association professionnelle tunisienne des banques et des établissements financiers, est intervenu ce matin mardi 31 mars 2020 sur Express FM.

M. Belhaj Gouider est revenu sur la circulaire adressée aux banques comprenant un ensemble de mesures exceptionnelles dans l’objectif de préserver le pouvoir d’achat. Dans sa déclaration, M. Belhaj Gouider a assuré que la décision du report des mensualités des crédits concerne les crédits non professionnels accordés aux clients dont le revenu mensuel net est inférieur à 1000 dinars et non pas ceux qui ont un revenu supérieur à 1000 dinars. Il a assuré qu’au cas où il y a eu un prélèvement sur un revenu inférieur à 1000 dinars la somme sera récupérée.

Le président de l’ APTBEF a souligné que toutes les agences bancaires sont ouvertes aux clients et aux institutions pendant cette période sensible, et que le secteur bancaire opte pour la durabilité économique jusqu'à ce que chaque client et chaque institution trouve le financement nécessaire. Il a également évoqué l’intention des banques de créer une plate-forme spéciale pour répondre rapidement aux clients et résoudre leurs problèmes en temps opportun.

Pour rappel, la Banque Centrale a adressé ce mercredi 25 mars 2020, une circulaire aux banques comprenant un ensemble de mesures exceptionnelles dans l’objectif de préserver leur pouvoir d’achat. La circulaire a annoncé le report des mensualités des crédits (en principal et intérêts) durant la période allant du 1er mars 2020 jusqu’à fin septembre 2020 et l’allongement, en conséquence, de la durée de remboursement. Cette mesure concerne les crédits non professionnels accordés aux clients dont le revenu mensuel net est inférieur à 1000 dinars et qui sont classés 0 et 1 à fin décembre 2019.

R.A.