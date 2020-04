Oussama Kheriji : les prix des produits agricoles vont baisser de nouveau

Le ministre de l’Agriculture, de la Pêche et des Ressources hydrauliques Oussama Kheriji est revenu sur l’approvisionnement des marchés en produits agricoles et les hausses de prix constatées dernièrement.

Au micro de Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm, M. Kheriji a tenu d’abord à planter le décor : «Nous sommes dans une conjoncture exceptionnelle, le confinement sanitaire général, c’est-à-dire et comme l’a expliqué le chef du gouvernement 1,5 million de Tunisiens vont travailler pour assurer les nécessités de 10 millions d’autres pour qu’ils restent chez eux. Donc, c’est normal que plusieurs activités aient été affectées et que le déroulement normal de la vie soit affecté. Il y a des perturbations de l’approvisionnement en produits agricoles à cause du confinement».

Et d’ajouter : «Je veux rassurer les Tunisiens que le système de production en soi n’a pas été touché, car les agriculteurs sont dans leurs champs en train de poursuivre leurs travaux, les perturbations n’ayant touché que l’approvisionnement et la distribution. Notre objectif est que l’activité agricole se poursuive avec fluidité : l’alimentaire et la santé étant deux secteurs exemptés du confinement».

En outre, le ministre a estimé que la hausse des prix constatée sur certains produits agricoles est causée par la fermeture des marchés de gros. Il pense que les prix vont baisser avec la réouverture des marchés de gros car il n’y aura plus de problèmes d’approvisionnement. Ceci dit, il n’écarte pas le fait que les prix soient un peu plus chers qu’avant la fermeture des marchés.

I.N