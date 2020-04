Sadok Chaabane : larticle 80 de la constitution devrait être appliqué

L'ancien ministre de la Justice Sadok Chaabane, a lancé un appel au le Conseil de sécurité nationale, dont une réunion est prévue pour demain.

Sadok Chaabane a appelé à prendre des mesures d’accompagnement pour les citoyens particulièrement lésés par les mesures de confinement et qui ont vu leur moyen de subsistance être suspendu.

« Le manque de nourriture et le manque d’approvisionnement, beaucoup ont besoin d’aide urgente, n’oubliez pas les pauvres, les démunis dans de nombreuses régions du pays. Par humanité d’abord et pour assurer la stabilité du pays et la sécurité des personnes », a poursuivi l’ancien ministre.

« L'armée doit intervenir pour aider et gérer la crise, et réduire le fardeau des autres intervenants tout en assurant la sécurité aux frontières...Les organisations qui étaient déployées dans les régions profondes du pays doivent revenir sur le terrain car elles détiennent toutes les données nécessaires sur les pauvres et sur l’organisation du travail » a-t-il ajouté.

Sadok Chaabane a ensuite estimé que les mesures pourraient être révisées, que le confinement pourrait se poursuivre et que l’activation de l’article 70 de la constitution est quasiment dépassée. « L’article 80 devrait être prêt. Tous les pays se sont considéré dans un état d'extrême urgence, y compris les États-Unis » a-t-il conclu.

Cet appel vient au moment où l’activation de l’activation de l’article 70 de la constitution, donnant ponctuellement plus de prérogatives au chef du gouvernement, était discutée cet après-midi au Parlement.

L’article 80, en revanche, dispose qu’"en cas de péril imminent menaçant les institutions de la nation et la sécurité et l’indépendance du pays et entravant le fonctionnement régulier des pouvoirs publics, le Président de la République peut prendre les mesures nécessitées par cette situation exceptionnelle, après consultation du Chef du gouvernement et du Président de l’Assemblée des représentants du peuple et après en avoir informé le président de la cour constitutionnelle. Il annonce les mesures dans un communiqué au peuple".

Rappelons que 34 nouveaux cas d’infection au Covid-19 ont été enregistrés hier sur les 536 prélèvements effectués. Ainsi le bilan national passe à 312 cas confirmés sur un total de 3305 prélèvements.

M.B.Z