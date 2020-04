Réunion de travail entre Hichem Mechichi et Anouar Maârouf

Une séance de travail s'est tenue aujourd'hui, lundi 30 mars 2020 au siège du ministère de l'Intérieur, réunissant le ministre de l'Intérieur Hichem Mechichi et le ministre d'État chargé du Transport et de la Logistique Anouar Maârouf, et ce en présence d'un certain nombre de hauts cadres des deux ministères.

La réunion a examiné la possibilité de procurer des facilités supplémentaires pour les secteurs liés au domaine des transports dans cette situation exceptionnelle, et à la même occasion, les mécanismes pour une coordination plus poussée entre les deux ministères pour assurer la continuité du secteur des transports dans les meilleures conditions.

R.A