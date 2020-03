Rached Ghannouchi, pas vraiment un as en gestes-barrières

Le président du Parlement a reçu plein de monde aujourd’hui. En pleine crise sanitaire due à la pandémie de Covid-19, il fallait, bien évidemment, se protéger. Rached Ghannouchi a opté pour des gants, histoire de serrer toutes ces mains tendues vers lui en toute sécurité, histoire aussi de prendre de belles photos et de bien donner l’exemple à la population en matière de gestes-barrières.

Sauf que la population, qui s’ennuie ferme en cette période de confinement, n’a pas raté les gestes malencontreux du président de l’ARP. Rached Ghannouchi, tout en serrant les poignées de main des visiteurs, se touchait la bouche et le nez et se frottait à plusieurs reprises les yeux. L’imprudence, certes non-consciente, du chef d’Ennahdha en a amusé plus d’un, d’autres ayant exprimé leur inquiétude quant au risque d’une contamination.

Il faut dire que l’OMS a communiqué à plusieurs reprises sur le faux sentiment de sécurité que peut générer le port de gants en caoutchouc, puisque les gens baissent la garde et se touchent le visage…

La Tunisie a annoncé aujourd'hui 59 nouveaux cas d'infection au Covid-19 portant le nombre à 173 cas, sur un total de 1.454 dépistages réalisés.

B.M