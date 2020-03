Le Prozac est le nouveau paracétamol

Jour 3. Ressenti mois 3. Calculer le nombre réel de jours où l’on est confiné chez soi reviendrait à résoudre la quadrature du cercle. 4ème jour de confinement général, 3ème jour de confinement ouvrable…En réalité cela fera plus de 10 jours que nous sommes confinés chez nous avec un rythme de vie de vieux retraité et une vie sociale avoisinant le zéro.

Une pensée à tous ceux qui sont seuls chez eux, loin de leurs familles, de leurs amis et de leurs collègues.

Ces jours de confinement, loin du brouhaha du monde qui nous entoure ont été un véritable retour aux sources. Une reconnexion avec notre esprit intérieur et une redécouverte de l’essentiel. Cette philosophie a duré 24 heures…pour les plus chanceux. Après quoi, notre nous intérieur s’est révélé être très salement atteint et nos démons enfouis peuvent enfin danser la macarena librement.

Même si déconnectés du monde, dans notre petit cocon personnel, nous restons submergés d’informations anxiogènes qui nous parviennent de toutes parts. Encore plus lorsque vous faites le métier – ô combien magique – de journaliste. Mais ne soyez pas jaloux, tous les citoyens sont aujourd’hui, ou presque, logés à la même enseigne.

Si les agoraphobes sont ceux qui tirent le mieux leur épingle du jeu, en ces jours de confinement, le temps est aux crises d’angoisse et à la claustrophobie. Le Prozac, Xanas et autres anxiolytiques seront les grandes stars de demain et plusieurs d'entre nous en prendront comme on prend un cachet d’Aspirine ou de Panadol. Ces journées d’enfermement laisseront des séquelles irréversibles sur notre mental.

Ne vous étonnez pas si vous vous mettez à avoir des conversations passionnantes avec la porte de votre frigo ou si votre meilleur ami est soudain devenu votre reflet dans le miroir.

Grands oubliés de cette crise du Covid-19, amis psychiatres votre heure de gloire sera bientôt arrivée. Votre piscine et vos vacances à l’autre bout du monde auront de quoi être largement payés. Les survivants – j’espère qu’ils seront nombreux – se rueront tous vers les consultations psychiatriques et enchaineront de longs mois de thérapie pour effacer les ravages de longues semaines – mois – de confinement. Et une piscine multijets pour monsieur !

Bonne soirée amis confinés, une conversation passionnante avec ma brosse à cheveux m’attend…Shhh, elle commence à me répondre…