Le ministre de lIntérieur reçoit les représentants du SNJT

Le ministre de l’Intérieur a reçu, ce mercredi 25 mars 2020, au siège du ministère, les représentants du syndicat national des journalistes tunisiens (SNJT).

Il s’agit de Néji Bghouri, président du syndicat national des journalistes tunisiens, (SNJT) et Zied Dabbar, secrétaire général.

Selon un communiqué du syndicat, le ministre a estimé que les médias et les journalistes jouent un rôle important dans la lutte contre le Covid-19. Il a insisté sur le rôle des journalistes dans la transmission des informations détaillées sur l’évolution de l’épidémie et la sensibilisation des citoyens à se conformer aux consignes de prévention durant cette période de crise à savoir le respect du confinement général et du couvre-feu.

De leur part, les représentants du syndicat ont mis en exergue l’importance de permettre aux journalistes de jouer leur rôle dans la transmission de l’information et la lutte contre les rumeurs et les fake news. Ils ont exposé, lors de cette rencontre, les difficultés auxquelles font face les journalistes durant la période de confinement.

Les deux parties ont convenu de trouver des solutions et des mesures pour faciliter le travail des journalistes et des cadreurs en termes de déplacements et recherche de l’information tout en respectant les lois en vigueur.

I.M