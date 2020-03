Ooredoo offre des avantages exclusifs à ses clients en cette période de confinement

Ces mesures doivent être comprises dans le cadre de l’engagement de Ooredoo à épauler le ministère de la santé dans la lutte contre le Coronavirus et à faire en sorte que le confinement soit le moins dur possible pour ses clients qui continueront à profiter des avantages de leurs lignes, sans aucun risque de suspension afin d’assurer une continuité de leurs activités durant cette période exceptionnelle.

Ooredoo tient également à rassurer ses clients que les différents canaux de relation client sont et demeureront opérationnels, notamment à travers Messenger ou WhatsApp ( 22.11.11.11 ) et invite ses clients à utiliser ses différents canaux digitaux comme l’application My Ooredoo ou l’assistant chatbot « WajihOoredoo » pour gérer leurs lignes.