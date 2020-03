Samir Majoul : la priorité, c'est le capital humain

Le président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (Utica) Samir Majoul a indiqué, ce mardi 24 mars 2020, que si le secteur privé perd de l’argent, le pays va subir de lourdes pertes en soulignant que tous les secteurs doivent œuvrer ensemble pour sauver les entreprises dans cette période de crise.

Intervenant au micro de Wassim Ben Larbi sur les ondes d’Express FM, Il a ajouté que la leçon à tirer de la crise provoquée par le coronavirus, c’est qu’on doit compter sur soi et sur les cerveaux tunisiens et leurs compétences. « Le plus important, c’est le capital humain…on doit lui garantir ses revenus et son pouvoir d’achat car ce capital est irremplaçable » a-t-il souligné.

Il a dénoncé les déclarations du ministre de Commerce en disant : « il se permet de nous qualifier de ceux qui ont gagné de l’argent au détriment du pays et personne n’intervient sur antenne pour le stopper…dans ces moments cruciaux, il faut que chacun connaisse son rôle, ce qu’il représente et ce qu’il doit dire ».

«Il faut aller maintenant vers tout ce qui sert à relancer les investissements, tout ce qui est défiscalisation dans le sens de faciliter le réinvestissement et encourager l’exportation. Face au risque sanitaire, il faut que notre santé évolue, il faut qu’on aille aux PPP (Partenariat Public-Privé) et il faut qu’on instaure des hôpitaux publics-privés » préconise-t-il.

I.M





