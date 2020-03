Business News : Dispositif spécial pour le confinement

En raison de la crise sanitaire liée au coronavirus (Covid-19) et suite aux décrets 20/2020 de la présidence de la République et 156/2020 de la présidence du gouvernement, Digital Media Company a déployé un dispositif spécifique permettant, dans le contexte difficile que nous connaissons tous, de protéger la santé de ses salariés, tout en maintenant l'activité ordinaire de ses journaux Business News, Business News Arabe, BN Check et BN Check Arabe.

Pendant la période de confinement, notre accueil téléphonique est fermé, mais nos différents services continuent normalement leurs activités en télétravail.

- Le service commercial et assistance technique est à votre disposition sur le 58.455.455 (Mme Fatma Ouerghi – fatma.ouerghi@businessnews.com.tn)

- Le service facturation et recouvrement est à votre disposition sur le 58.455.465 (M. Ihsen Belhadj Ali - ihsen.belhadjali@businessnews.com.tn)

- Les rédacteurs en chef de nos journaux sont à votre disposition 24/7 pour les publications urgentes sur le 58.455.455 qui centralisera les appels et dispatchera les doléances ; ou directement par mail à M. Marouen Achouri (les matinées : marouen.achouri@businessnews.com.tn) ; Mme Synda Tajine (les après-midi : synda.tajine@businessnews.com.tn) et Mme Ikhlas Latif (les soirées ikhlas.latif@businessnews.com.tn)

Afin de pouvoir respecter les dispositifs du confinement, imposés par la situation et la nouvelle législation, je vous demande de bien vouloir envoyer vos communiqués, bons de commande, visuels et retenues à la source exclusivement par mail. L'équipe de Digital Media Company met tout en œuvre pour vous apporter une réponse dans les meilleurs délais.

De même, nos factures vous seront exclusivement envoyées par mail. Je vous remercie à l’avance de bien vouloir les honorer par virements bancaires dans les meilleurs délais également.

Je vous remercie par avance pour votre compréhension, votre fidélité et votre solidarité.

Nizar Bahloul

Président Directeur Général