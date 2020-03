Covid-19 : les mégaphones des mosquées à la disposition des autorités pour conseiller les citoyens

Le ministère des Affaires religieuses propose, temporairement et pour épauler les efforts nationaux de lutte contre le covid-19, de mettre à la disposition des ministères concernés les mégaphones des mosquées pour les campagnes de sensibilisation, sous forme de conseils sanitaires, juridiques et religieux. c'est ce qu'annonce un communiqué daté de ce mardi 24 mars 2020.

Ceci sera réalisé à la demande des parties concernées et avec la coordination totale des autorités régionales et locales, en coopération avec les directions régionales des affaires religieuses. L’objectif étant de faire prendre conscience de l'aspect moral de la lutte contre cette épidémie et d'interagir avec les mesures sanitaires préventives, dont en premier lieu l'obligation de respecter de l’interdiction de déplacement et la quarantaine, pour se protéger et éviter de nuire aux autres.

I.N





