Respect du confinement : statistiques des opérations sécuritaires pour le 23 mars 2020

Le ministre de l’Intérieur Hichem Mechichi a affirmé hier qu’il y aura zéro tolérance pour les contrevenants du confinement général et les chiffres liés aux opérations effectuées par les forces de sûreté nationale l’attestent.

Ainsi et selon le résumé des statistiques pour la journée du 23 mars 2020 réalisées par la Direction générale de la garde nationale et parvenues à Business News, 300 personnes n’ont pas respecté le confinement sanitaire général et 243 le couvre-feu.

Des procédures judiciaires ont été prises à l’encontre de 138 individus en ce qui concerne le non-respect du couvre-feu. 35 ont été placés en garde à vue, 13 arrêtés et 90 laissés en état de liberté. 50 véhicules ont été saisis.

En ce qui concerne la décision de fermeture imposée des commerces, 72 PV ont été ratifiés pour non-respect de cette décision. 12 cafés et 10 commerces ont été fermés. 6 personnes ont été arrêtées dans ce cadre et 26 laissées en état de liberté.

I.N