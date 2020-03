Imed Hazgui : le déploiement militaire sera renforcé pour assurer le respect du confinement sanitaire

L’armée a commencé à faire des rondes, conjointes ou non, avec les forces de sécurité intérieure pour l’épauler. C’est ce qu’a affirmé ce mardi 24 mars 2020 le ministre de la Défense nationale Imed Hazgui, lors d’une interview accordée à Hamza Belloumi dans son émission La Matinale sur Shems Fm.

«Nous avons effectué environ 300 patrouilles militaires, hier. Aujourd’hui, ce chiffre va être multiplié avec un déploiement plus important des forces militaires pour assurer le respect du confinement sanitaire général par les citoyens. Des patrouilles aériennes par hélicoptère ont été aussi réalisées et ont concerné la majorité des gouvernorats. On espère une amélioration des résultats. D’ailleurs, on a remarqué une amélioration notable en fin d’après-midi et on espère qu’aujourd’hui, on va constater plus de discipline», a précisé M. Hazgui.

Et de spécifier en réponse à une question de l’animateur sur l’usage de pédagogie : «Nous avons donné l’ordre à toutes les unités militaires pour l’usage de mégaphones pour appeler les citoyens à rester chez eux et à être sévères avec tous les contrevenants. Tout ceci requiert la conscience des citoyens qui doivent comprendre dès aujourd’hui qu’il y a une menace réelle qui met en danger le pays et tout le monde est concerné. Nous ne voulons pas atteindre l’état de certains pays».

En réponse à une remarque de M. Belloumi selon laquelle la situation est tellement grave que cela nécessite le déploiement de l’armée, le ministre a indiqué : «Oui, (…) l’armée soutient les forces civiles lorsqu’elles en ont besoin. Nous avons commencé dès le démarrage du couvre-feu. Nous sommes en train de faire des patrouilles en commun avec les forces de sûreté intérieure. Le respect du confinement sanitaire général nécessite l’intervention directe de l’armée et ceci reflète deux aspects, un message pour rassurer le peuple mais aussi un message de discipline, pour que tout le monde prenne ses responsabilité et respecte les mesures du confinement sanitaire, qui est la solution principale pour la protection de la santé du peuple».

S’agissant des clusters et de leur isolement pour éviter la propagation de l’épidémie, Imed Hazgui a soutenu : «Nous sommes en train de coordonner quotidiennement avec le ministère de l’Intérieur et avec le ministère de la Santé et s’il y a la nécessité d’isoler certaines régions précises, l’armée se déploiera dans ses entrées pour interdire toute entrées et sortie».

I.N