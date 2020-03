Coronavirus : Renforcement des mesures sanitaires prises par la Biat

Attentive à l’évolution de la situation face à la propagation du Coronavirus - COVID-19, la Biat renforce les mesures préventives mises en place pour assurer la sécurité sanitaire de ses clients et de ses collaborateurs, tout en maintenant l’activité de l’ensemble de son réseau commercial. Elle recommande vivement à ses clients de limiter les déplacements en agence et de privilégier les canaux à distance et aux collaborateurs d’appliquer rigoureusement les règles d’hygiène.

Pour assurer la sécurité sanitaire des clients, des collaborateurs et de l’ensemble des partenaires, et compte tenu de l’évolution de la situation, les mesures préventives prises par la BIAT ont été renforcées comme suit :

La désinfection régulière des distributeurs automatiques de billets ;

Le renforcement des actions de nettoyage et la désinfection des locaux en cas de besoin. Dans ce sens, une opération préventive de désinfection du siège social et de plusieurs agences ont été réalisées ;

Le travail en équipe réduite a été mis en place dans le cadre du plan de continuité de l’activité de la Biat. Le nombre de collaborateurs admis au siège a été réduit à 30% des effectifs du siège. L’effectif est appelé à diminuer en fonction de l’évolution de la situation sans altérer le fonctionnement normal de la banque. Ceci est rendu possible grâce notamment aux outils de travail à distance ;

La mise à disposition de plusieurs bus pour assurer le transport des collaborateurs sur le Grand Tunis utilisant habituellement les transports en commun ;

La distribution de matériel médical de protection : solutions hydro-alcooliques, gants et masques de protection ;

La réorganisation de l’activité commerciale en limitant le nombre de clients présents à l’intérieur d’un point de vente et en respectant une distance minimale de 1 mètre entre les personnes ;

L’ensemble de ces mesures est activé dans le cadre du Plan de Continuité de l’Activité qui permet de garantir un fonctionnement optimisé et adapté à la situation. Les activités de la Biat sont maintenues et toutes les agences sont ouvertes de 8h15 à 13h.

La BIAT recommande fortement à ses clients de limiter les déplacements en agence et de privilégier l’utilisation des canaux à distance : les distributeurs automatiques de billets, l’application Biatnet et le centre de relation clientèle accessible au 31 31 18 18 du lundi au vendredi de 8h à 14h30 et le samedi de 09h à 13h.

Banque responsable, la Biat s’engage à suivre de près l’évolution de la situation et à adapter les actions préventives et les décisions prises. L’objectif est d’assurer la sécurité des clients et des collaborateurs et des clients ainsi que le maintien de la stabilité des activités et des opérations.