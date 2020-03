Covid-19 : le FMI prévoit une récession mondiale pire quen 2008

La directrice générale du Fonds monétaire international (FMI), Kristalina Georgieva, a déclaré, ce lundi 23 mars 2020, à l’issue d’une téléconférence des ministres des Finances et des gouverneurs des Banques centrales du G20, que les perspectives de croissance mondiale sont mauvaises pour 2020, avec une récession au moins aussi dure que lors de la crise financière mondiale.

« La pandémie liée au coronavirus a déjà entraîné des coûts humains incalculables et tous les pays doivent collaborer pour protéger la population et limiter les dommages économiques. L’heure est à la solidarité, un des thèmes clés de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20 qui s’est tenue aujourd’hui », indique –t-elle.

D’autre part, elle a souligné : « Tout d’abord, les perspectives de croissance mondiale : elles sont mauvaises pour 2020, avec une récession au moins aussi dure que lors de la crise financière mondiale, voire pire. Mais une reprise est attendue en 2021. Pour y parvenir, il est essentiel de donner la priorité à la maîtrise de la contagion et au renforcement des systèmes de santé publique dans le monde entier. Les conséquences économiques sont importantes et s’aggraveront, mais plus vite nous arrêterons ce virus, plus rapide et plus forte sera la reprise ».

La directrice générale a, également, ajouté que le FMI souscrit résolument aux mesures budgétaires extraordinaires que de nombreux pays ont déjà prises pour renforcer les systèmes de santé et protéger les travailleurs et entreprises touchés, tout en se félicitant des assouplissements de la politique monétaire décidés par de grandes banques centrales.

Cependant, Kristalina Georgieva a déclaré : « les pays avancés sont d’une manière générale mieux placés pour faire face à la crise, mais de nombreux pays émergents ou à faible revenu font face à des difficultés considérables. Ils sont particulièrement touchés par des sorties de capitaux, et la riposte des pays à l’épidémie pèsera lourdement sur l’activité intérieure. Les investisseurs ont déjà retiré 83 milliards de dollars des pays émergents depuis le début de la crise, ce qui constitue la plus grande sortie de capitaux jamais enregistrée. Nous sommes particulièrement préoccupés par les pays à faible revenu en situation de surendettement ; sur ce point, nous collaborons étroitement avec la Banque mondiale ».

A cet effet, elle a indiqué : « Nous allons augmenter massivement le financement d’urgence, pour lequel près de 80 pays sollicitent notre aide, et nous coopérons étroitement avec les autres institutions financières internationales pour assurer une réponse forte et coordonnée. Nous nous tenons prêts à déployer l’intégralité de notre capacité de prêt, qui est de 1 000 milliards de dollars ».

S.H