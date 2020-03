Covid-19 : lancement d'une initiative multipartite pour soutenir les efforts nationaux

Une réunion multipartite a eu lieu ce lundi 23 mars 2020, dans les locaux du ministère de l’Enseignement supérieur en présence des ministres de la Santé, Abdellatif Mekki, des TIC, Fadhel Kraiem, de l’Industrie, Salah Ben Youssef, de l’Enseignement supérieur, Slim Choura et de la directrice générale de la Caisse des dépôts et consignations, Boutheina Ben Yaghlane.

La réunion a été dédiée au lancement d’une initiative nationale concernant la mise à disposition des moyens et compétences du système de la recherche scientifique et de l’innovation afin de trouver des solutions pratiques, innovantes et rapides pour soutenir les efforts nationaux de lutte contre le Covid-19.

A l’issue de la réunion il a été décidé ce qui suit :

La mise en place d’une plateforme commune pour recevoir les initiatives et les projets, rassembler les compétences nationales et établir des liens avec les mécanismes de financement.

La création d'un comité de direction représentant les secteurs concernés avec la participation du CDC et de l’association des investisseurs en capital

L’activation de l'approbation d'un mécanisme d'investissement d'un montant de 100 millions de dinars à l'initiative du CDC pour financer l'acquisition d'équipements pour les hôpitaux et les établissements de santé publique.

La mise en place de mécanismes de sensibilisation et d'accompagnement au profit des détenteurs d'idées innovantes, d'initiatives et de projets issus des institutions universitaires, des structures de recherche et des start-ups.

L’activation du partenariat entre les secteurs public et privé dans cette initiative conjointe

Les participants ont considéré que cette initiative est un premier noyau développé en tant que mécanisme de coordination et de gestion, à étendre ultérieurement dans le cadre d'une initiative gouvernementale impliquant tous les autres secteurs concernés.

M.B.Z