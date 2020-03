Hichem Mechichi : ceux qui violent les consignes de sécurité sont des criminels !

« Toute personne qui viole les consignes de sécurité sera traitée comme un criminel car le non-respect des consignes dans ce contexte de pandémie est un crime et nous prendrons à son encontre les mesures qui s’imposent » a déclaré le ministre de l’Intérieur, Hichem Mechichi, lors d’une conférence de presse tenue ce lundi 23 mars 2020.

Hichem Mechichi a affirmé que les 408 personnes qui n’ont pas respecté le couvre-feu ont été arrêtées. « 304 personnes ont été maintenues en liberté, nous avons adressé des avertissements à 105 citoyens et avons saisi 18 véhicules. Nous avons aussi adressé 204 procès-verbaux à des commerces qui ont refusé de respecter les consignes de sécurité, arrêté 386 personnes qui n’ont pas appliqué la décision de fermeture de leur établissement et fermé 412 cafés, bars, restaurants et autres lieux de loisirs et nous continuerons à prendre de telles mesures » a-t-il ajouté.

« Nous ne voulons pas nous dire un jour, si nous sommes toujours là, qu’il est trop tard car ce qui est arrivé dans d’autres pays peut aussi arriver en Tunisie. Ces mesures ne sont pas là pour limiter les libertés des citoyens mais, il est question de notre survie. Dans ce cadre, nous avons autorisé nos forces sécuritaires à appliquer la loi avec la sévérité nécessaire et vous allez le constater progressivement » a souligné le ministre.

« Vous avez dû le voir, nous sommes en train de mener des campagnes de sensibilisation mais allons recourir à des mesures dissuasives et nous n’hésiterons pas à appliquer la loi » a conclu Hichem Mechichi.

Le président de la République a ordonné aujourd’hui le renforcement du déploiement de l’armée sur tout le territoire pour veiller au respect des mesures de confinement général.

