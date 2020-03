Six mois de prison et 120 dinars damende en cas de non respect du confinement

Le décret 156/2020 de la présidence du gouvernement a donné plus de détails sur le confinement rendu obligatoire par la propagation du coronavirus covid-19. Ce décret cite le code pénal et particulièrement l’article 312 en cas de violation de ses dispositions.

L’article 312 en question punit de six mois de prison ferme et de 120 dinars d’amende tous ceux qui violent les dispositions sanitaires et de prévention en cas de pandémie.

R.B.H.